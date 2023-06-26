Вашингтон, 26 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Контакты с Россией, состоявшиеся в минувшие выходные, оцениваются в Белом доме как положительные, администрация рассчитывает на их продолжение. Об этом 26 июня заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Мы провели хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных. Мы ожидаем, что сможем продолжать их», — указал Кирби, комментируя состоявшиеся переговоры с Москвой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Джозеф Байден, страны Запада не причастны к попытке мятежа в России, который попытался осуществить предприниматель Евгений Пригожин с помощью ЧВК «Вагнер».

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон был готов к разным вариантам развития ситуация в России. Он планирует обсудить этот вопрос с лидерами других западных стран.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы выясняют, причастны ли к попытке мятежа западные разведки. Ранее стало известно, что американская разведка получила сведения о готовящемся мятеже, предупредила власти США, но те не стали передавать эти данные российским коллегам.