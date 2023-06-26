В Белом доме рассказали о контактах с Россией в выходные
В Белом доме рассказали о хороших, прямых контактах с Россией в выходные
Вашингтон, 26 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Контакты с Россией, состоявшиеся в минувшие выходные, оцениваются в Белом доме как положительные, администрация рассчитывает на их продолжение. Об этом 26 июня заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы провели хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных. Мы ожидаем, что сможем продолжать их», — указал Кирби, комментируя состоявшиеся переговоры с Москвой.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Джозеф Байден, страны Запада не причастны к попытке мятежа в России, который попытался осуществить предприниматель Евгений Пригожин с помощью ЧВК «Вагнер».
Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон был готов к разным вариантам развития ситуация в России. Он планирует обсудить этот вопрос с лидерами других западных стран.
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы выясняют, причастны ли к попытке мятежа западные разведки. Ранее стало известно, что американская разведка получила сведения о готовящемся мятеже, предупредила власти США, но те не стали передавать эти данные российским коллегам.