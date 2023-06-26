Москва, 26 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Организаторы военного мятежа в России предприняли попытку раскола страны, противостоящей внешней угрозе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения к нации 26 июня.

Администрация президента России Владимир Путин во время обращения

«Всё они [организаторы мятежа — ред.] понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне», — сказал Путин, добавив, что организаторы мятежа этим решением предали свой народ и тех, кого втянули в это преступление.

По словам российского президента, организаторы военного мятежа намеревались склонить солдат к братоубийству и хотели, чтобы те убивали друг друга, чтобы гибли мирные жители.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815838" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин заявил, что организаторы мятежа пошли на попытку раскола страны

Это обращение Владимира Путина стало вторым за последние три дня. Предыдущее было утром 24 июня. Тогда, как сообщало ИА Регнум, глава государства заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Позднее ситуацию удалось разрешить благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко, который по согласованию с российским президентом провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате была достигнута договорённость об остановке движения вооружённых лиц по территории России.