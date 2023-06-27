Москва, 27 июня, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Производитель ветеринарных препаратов «Ветбиохим» получил аттестат по стандарту GMP Турецкой Республики. Сертификат подтверждает гарантию качества продукта, его соответствие мировым требованиям, что дает компании новые возможности для развития экспортного потенциала и налаживания торговых связей с представителями дружественных стран, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Ветбиохим»

«В 2022 году компания «Ветбиохим» завершила строительство нового завода на территории ОЭЗ «Технополис Москва», вложив в создание производства 1,6 миллиарда рублей. Это обеспечило создание более 100 новых рабочих мест», — отметил Овчинский. Он добавил, что сегодня на российский рынок от предприятия поступает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препарата, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. В прошлом году компания «Ветбиохим» зарегистрировала и начала выпуск четырех новых вакцин, готовятся к регистрации еще три. «Для получения конкурентного преимущества на зарубежном рынке компания прошла аттестацию по стандартам GMP Турции. Предприятие планирует поставлять на экспорт до 10 миллионов доз вакцинных препаратов в год», — отметил Овчинский.

Стандарт GMP — одна из самых надежных систем обеспечения качества фармацевтических препаратов в мире. Система определяет жесткие требования ко всем этапам и условиям изготовления фармпродукции. Такой сертификат гарантирует, что риски на производстве сведены к минимуму. Сертификат GMP, выданный Турецкой Республикой, позволяет российскому экспортеру поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынок.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.