Лондон, 26 июня, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Дым от пожаров, охвативших леса Канады, пересёк Атлантический океан и достиг Западной Европы. Об этом 26 июня сообщили в Метеорологической службе Великобритании.

BC Wildfire Service/XinHua/Global Look Press Лесной пожар в Канаде

«Хотя дым находится высоко в атмосфере, он может способствовать ярким восходам и закатам в ближайшие дни», — отметили синоптики.

По данным британской метеослужбы, дым от пожаров почти полностью накрыл территорию Ирландии и значительную часть Великобритании. Он продолжает двигаться на восток.

О масштабных лесных пожарах в Канаде в начале июня сообщил российский космонавт Дмитрий Петелин. Он сделал фотоснимки из космоса, где видны большие клубы дыма. Наиболее сильные пожары начались в канадских провинциях Новая Шотландия и Альберта.

Из-за масштабных пожаров Монреаль в июне признали городом с самым загрязнённым воздухом в мире.