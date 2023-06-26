Москва, 26 июня, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Интернет — энциклопедия Рувики» запустила в тестовом режиме аналог «Википедии». Об этом 26 июня сообщил ТАСС генеральный директор АНО Владимир Медейко.

Скриншот сайта «Рувики» в бета-версии

«Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем», — рассказал он журналистам.

Медейко отметил, что портал «Рувики» запустили на прошедших выходных. Его полноценный релиз планируют провести в течение июня, когда получится завершить все технические работы.

На сайт «Рувики» внесли более 1,9 млн статей. В ходе работы цифровой энциклопедии введут разные способы верифицикации информации.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил обилие дезинформации в «Википедии». С началом СВО украинские авторы стали целенаправленно вносить правки в статьи по разным темам, что сделало представленную на ресурсе информацию совершенно недостоверной.

Исправление так называемых «неточностей» относительно вопросов евроинтеграции незалежной или принадлежности Крыма, который украинские деятели не обойдут стороной, окажутся потоком абсурда и вранья», указал парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года анонсировали запуск другой русскоязычной версии «Википедии» — «Руниверсалис». В первые часы сайт перестал работать из-за большого наплыва пользователей. Это восприняли как DDoS-атаку. В настоящее время на этом портале числятся более 2 млн статей.