Донецк, 26 июня, 2023, 21:45 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике сообщили о гибели почти девяти тысяч мирных жителей, начиная с 2014 года из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявила 26 июня глава представительства ДНР в центре по контролю и координации вопросов по военным преступлениям Украины Наталья Шуткина.

Сергей Батурин/РИА Новости Последствия обстрела ВСУ

«Всего с 2014 года погибли 8965 гражданских лиц, в том числе 228 детей. Ранены 12 505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка», — сообщила она ТАСС.

Ранее ИА Регнум приводило слова Шуткиной о том, что при обстрелах территории ДНР украинскими войсками из реактивных систем залпового огня HIMARS погибли свыше 30 мирных жителей. Она сообщила, что в течение года задокументировали 32 факта гибели и 145 фактов ранений мирного населения в результате применения киевским режимом американских РСЗО.