Москва, 26 июня, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделает вечером 26 июня ряд заявлений. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в сообщении.

Ранее Путин обратился к россиянам, военным и тем, кого толкнули на путь мятежа 24 июня на фоне попытки военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Тогда глава государства призвал объединиться и подчеркнул, что Россия сможет преодолеть трудности и лишь станет сильнее.

Также в тот день глава государства провёл телефонные переговоры с рядом зарубежных лидеров, в том числе с белорусским президентом Александром Лукашенко. Вскоре при участии Минска были достигнуты договорённости об остановке продвижения ЧВК и полной деэскалации.

Ожидается, что вечером 26 июня с обращением также выступит Лукашенко.