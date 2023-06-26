Москва, 26 июня, 2023, 21:23 — ИА Регнум. В экстренные службы поступило анонимное сообщение о «минировании» аппаратно-студийного комплекса телецентра Останкино в Москве. Об этом сообщило ТАСС 26 июня.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Останкинская телебашня

«Поступило сообщение с угрозой взрыва аппаратно-студийного комплекса телецентра Останкино по улице Академика Королева, 12», — сообщил представитель экстренных служб.

На место выехали специалисты оперативных служб и кинологи.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Посетителей вышки эвакуировали, не место прибыли сотрудники оперативных служб. В ходе проверки угроз не обнаружили.