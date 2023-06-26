Москва, 26 июня, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В ходе дистанционного этапа пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» к финальному тестированию допустили 3082 участника. Об этом 26 июня сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета конкурса.

Максим Блинов/РИА Новости

Удалённые задания были доступны с 18 мая по 4 июня. В ходе тестов проверяли знания в сфере организации и планирования, русского языка, а также управленческий потенциал.

«Несмотря на то что регистрационная кампания пятого сезона была довольно короткой, всего полтора месяца, мы получили около 160 тысяч заявок со всех субъектов России, включая новые регионы, а также из 89 стран мира», — сказал Кириенко.

Он отметил, что многие участники заранее подготовились к дистанционному испытанию: купили географические атласы, учебники истории и русского языка, а также изучили литературное наследие России. Конкурсанты, находящиеся за рубежом, приклеивали на клавиатуру русский алфавит. Были те, кто проходил задания, находясь в зоне специальной военной операции.

«Один конкурсант из Луганска совершил целых семь попыток пройти тест, но постоянно прерывалась связь. Он даже выезжал для этого в соседние города и добился поставленной задачи», — сообщил Кириенко.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что в этом сезоне впервые был диктант по русскому языку. Также в этом году впервые ввели «лист ожидания». Те, кто в него попал, имеют шанс пройти к финальному тестированию, если кто-то из 3082 лидеров не справится с дальнейшими испытаниями.

Партнёрами конкурса выступили Минцифры, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ, Минздрав, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, «Росатом», «Роскосмос», Сбербанк, РЖД и другие ведомства и крупные компании. Новым партнёром этапа «Управленческие решения» стала «Академия ПСБ», заинтересованная в управленцах сферы промышленности.

«Деятельность Академии ПСБ в значительной степени направлена на повышение уровня знаний и навыков руководителей и сотрудников предприятий ОПК, поэтому для нас особенно интересным было направление «Промышленность», — сказал ректор академии Алексей Нечаев.

Пятый сезон «Лидеров России» стартовал в апреле 2023 года. Конкурс проводят с 2017 года по поручению президента Владимира Путина. За все сезоны на участие в конкурсе подали более миллиона заявок из 150 стран мира.

Четвёртый сезон «Лидеров России» завершился в мае 2022 года. Победителями суперфинала стали 106 управленцев из 32 регионов РФ и трёх иностранных государств. Участвовали в суперфинале 300 человек.