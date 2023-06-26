Москва, 26 июня, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Специалисты экстренных служб не обнаружили угроз в ходе осмотра Останкинской башни после поступившего анонимного сообщения о «минировании». Об этом 26 июня сообщила пресс-служба телевышки.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Обследование завершено в 20:45 [мск]. Угроз не обнаружено», — проинформировали представители Останкино.

Ранее стало известно о поступивших анонимных сообщениях об угрозе взрыва на телебашне. На место выехали специалисты, в том числе кинологи. Они проверили все технические помещения в сооружении. Посетителей эвакуировали.

Останкинскую башню построили в 1960–1967 годах, её высота вместе с антенной составляет 540,1 метра, что делает её высочайшим сооружением в России и Европе. Зона охвата телевышки включает Москву, Подмосковье и некоторые части Калужской и Владимирской областей.