Истборн, Великобритания, 26 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала победу над оппоненткой с Украины Ангелиной Калининой на старте теннисного турнира WTA 500 в британском Истбурне. Об этом стало известно в понедельник, 26 июня.

Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press Дарья Касаткина

Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной, которая в мировом рейтинге занимает 11-ю строчку. Уступившая ей Калинина — 26-ю позицию в рейтинге WTA. Матч продлился 1 час 14 минут, после него соперницы отказались пожать друг другу руки. Следующим матчем Касаткиной станет игра с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Ранее Касаткина также победила представительницу Украины Лесю Цуренко в третьем круге турнира в Мадриде. Один раз россиянка подала навылет и допустила несколько ошибок, но тем не менее смогла реализовать шесть из 13 брейк-пойнтов.