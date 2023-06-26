Рига, 26 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Латвия прекратила приём заявлений у россиян о выдаче любых типов виз. Это объявление 26 июня разместили на сайте МИД прибалтийской республики.

Алексей Никольский/РИА Новости Посольство Латвии в Москве

«Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили приём всех видов визовых заявлений от граждан России», — говорится в сообщении дипведомства.

В МИД Латвии объяснили такое решение «непредсказуемой» ситуацией в России. Документы, которые уже приняли на рассмотрение до 25 июня, пройдут необходимые процедуры.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Латвии прекратили выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян. В том числе им отказали в продлении уже действующих виз.