Латвия прекратила приём заявлений у россиян на выдачу всех типов виз
Рига, 26 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Латвия прекратила приём заявлений у россиян о выдаче любых типов виз. Это объявление 26 июня разместили на сайте МИД прибалтийской республики.
Алексей Никольский/РИА Новости
Посольство Латвии в Москве
«Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили приём всех видов визовых заявлений от граждан России», — говорится в сообщении дипведомства.
В МИД Латвии объяснили такое решение «непредсказуемой» ситуацией в России. Документы, которые уже приняли на рассмотрение до 25 июня, пройдут необходимые процедуры.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Латвии прекратили выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян. В том числе им отказали в продлении уже действующих виз.