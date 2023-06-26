Москва, 26 июня, 2023, 20:23 — ИА Регнум. В экстренных службах сообщили о поступившей анонимной угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве. Об этом 26 июня сообщило ТАСС.

Михаил Терещенко/ТАСС Останкинская телебашня

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни», — проинформировали в экстренных службах.

Для проверки в Останкино прибыли специалисты, в том числе кинологи. Они проверяют все технические помещения телебашни.

Посетителей эвакуировали.

Останкинскую башню построили в 1960–1967 годах. В настоящий момент её высота вместе с антенной составляет 540,1 метра, что делает её высочайшим сооружением в России и Европе. В зоне охвата телевышки проживает свыше 15 млн человек в столице, а также Московской и некоторых частях Калужской и Владимирской областей.