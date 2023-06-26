Москва, 26 июня, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Суд не стал взыскивать с певицы Аллы Пугачёвой 50 тыс. рублей за аренду участка в Солнечногорске. Об этом 26 июня сообщили в Тверском районном суде Москвы.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

Так, мировой судья вернул городской администрации поданное заявление с требованием взыскать с исполнительницы долг за пользование землёй. В заявлении говорилось о том, что Пугачёва длительное время не оплачивала арендное пользование участком в Солнечногорске.

Документ поступил в Тверской суд в мае 2023 года. Рассмотрение планировалось провести без прямого участия сторон и вынести судебный приказ с возможностью подачи жалобы в случае несогласия сторонами.

Ранее СМИ сообщили, что замок Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь арестовали за долги. Из-за ареста особняк нельзя продать или переписать на кого-либо. Помимо этого, некоторое время назад суд из-за долгов запретил Пугачёвой продавать и другой дом в Подмосковье — в деревне Бережки, где местная администрация, которая в своё время оформляла береговую линию в аренду, обратилась в суд с иском о взыскании задолженности.