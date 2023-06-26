Вашингтон, 26 июня, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Страны Запада не причастны к попытке мятежа в России, который попытался осуществить предприниматель Евгений Пригожин с помощью ЧВК «Вагнер». Об этом 26 июня заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — сказал он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять вооружения на Украину, независимо от того, как будет развиваться ситуация в России. Он об этом сообщил по телефону украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон был готов к разным вариантам развития ситуация в России. Он планирует обсудить этот вопрос с лидерами других западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня боевая колонна «Вагнера» во главе с Пригожиным вошла в Ростов-на-Дону. Другая колонна отправилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения назвал происходящее мятежом. Также глава государства проинформировал о развитии событий коллег из ряда стран — партнёров и союзников.

Белорусский президент Александр Лукашенко, с согласия российского лидера, провёл переговоры с Пригожиным и добился остановки движения колонн «Вагнера» на столицу и деэскалации ситуации.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы выясняют, причастны ли к попытке мятежа западные разведки. Ранее стало известно, что американская разведка получила сведения о готовящемся мятеже, предупредила власти США, но те не стали передавать эти данные российским коллегам.