Минеральные Воды, Ставропольский край, 26 июня, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Аэропорт города Минеральные Воды временно закрыли из-за дефекта на взлётно-посадочной полосе. Как 26 июня сообщила Росавиация, дефект незначителен, его планируется устранить к вечеру этого же дня, около 23:00.

Антон Подгайко/РИА Новости

«Вероятная причина образования дефекта (вспучивание с растрескиванием поверхности) — температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Самолёты, направлявшиеся в Минеральные Воды, перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

«Все необходимые меры для устранения дефектов на полосе и возобновления полётов уже приняты. Вопрос возобновления полетов из аэропорта Минеральные Воды находится на контроле Росавиации», — уточнило ведомство.

Руководства аэропорта и авиакомпаний провели совместную работу по помощи пассажирам задержанных рейсов.

Ранее Росавиация совместно с другими ведомствами согласовала новый дополнительный коридор движения для пассажирских рейсов в южные аэропорты России. 12 июня в ведомстве сообщили, что он предназначен для полётов в Минеральные Воды, а также Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный и несколько других городов. Планировалось, что благодаря открывшейся возможности возрастёт количество рейсов на юг страны.