Москва, 26 июня, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Западные страны, в том числе Германия, не в состоянии обеспечить необходимые объёмы поставок снарядов и других боеприпасов Киеву. Об этом 26 июня заявил РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он прокомментировал сообщение издания Spiegel, что в Берлине готовятся заключить сделку на долгосрочное производство боеприпасов для нужд армии ФРГ и для Украины. Эксперт отметил, что исполнение этих планов усложняется из-за желания производителей получить гарантии.

«Военная индустрия не будет запускать дополнительные линии, если у неё не будет чётких гарантий приемки. В случае прекращения конфликта заказы бы резко снизились», — сказал Розе.

Отставной военный отметил, что в Европе за последние 30 лет снизились объёмы производства боеприпасов. Нарастить их быстро не получится из-за того, что длительность определённых технологических процессов нельзя увеличить, например пороху нужно время, чтобы отлежаться.

При этом Розе сообщил и о политических сложностях, так как в стране есть противники милитаризации. Из-за возросших военных расходов в Германии стало не хватать средств на социальные расходы.

Розе также заявил, что план экономически уничтожить Россию провалился, а немецкая экономика оказалась в рецессии из-за разрыва экономических связей со страной. Пока единственным результатом, которого смог добиться Запад, по мнению эксперта, стало экономическое уничтожение Украины через поддержку конфликта.

«В Германии, к примеру, растет курс акций, следовательно, и потребность в инвестировании. И если уничтожить целую страну, то создаются прекрасные условия для вложений», — сказал Розе.

Как сообщало ИА Регнум, главы МИД стран, входящих в Евросоюз, в ходе заседания 26 июня не смогли согласовать поставку Киеву нового транша оружия на сумму €500 млн. При этом, как сообщил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель, в ЕС решили удвоить поставки вооружений на Украину.

В то же время 26 июня в Минобороны России сообщили об успешном групповом ударе российской армии по складам ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. На них в том числе были снаряды, поставленные Западом.