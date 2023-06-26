Херсон, 26 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Россельхознадзоре увидели риски в связи с птичьим гриппом в Херсонской области. При этом, как 26 июня сообщили в пресс-службе ведомства, опасность повышается украинской стороной, намеренно не оглашающей данные об уровне заболеваемости в колониях чаек.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в стране из-за миграции перелётных птиц, инфицированных на украинской территории.

Он уточнил, что по состоянию на 2015 год в России не было зарегистрированных случаев птичьего гриппа вообще, но уже в 2023 году — 45 вспышек птичьего гриппа, вследствие чего 21 регион страны признали неблагополучным.

Кириллов подчеркнул, что возбудитель гриппа перешёл к морским млекопитающим и неперелётным птицам, таким как чайки, что поспособствовало формированию на территории России постоянно действующих эпизоотических очагов.

Позднее, 18 мая, о карантине в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа сообщил мэр города Сергей Собянин. В списке таких районов оказались Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Царицыно и несколько других, в которых, в соответствии с распоряжением мэра, проведут мероприятия по ликвидации очага заболевания.

В тот же день в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в Москве рисков из-за птичьего гриппа. Ведомство отметило, что случаев инфицирования людей на территории города не зафиксировано.