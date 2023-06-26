Люксембург, 26 июня, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил 26 июня, что ЕС разработает план на случай возникновения «политической нестабильности» в России. Как он отметил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на данный момент такой стратегии у Евросоюза нет.

Иван Шилов ИА Регнум Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель

«Такую стратегию нельзя разработать быстро, но теперь мы будем работать над этим. Нужно понимать, что то, что произошло, — это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения», — заявил Боррель.

При этом глава евродипломатии отметил, что ЕС в процессе работы над стратегией будет анализировать произошедшую в России попытку мятежа и иные подобные сценарии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в субботу, 24 июня, ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа на территории России. В частности, бойцы организации на военной технике прибыли в Ростов-на-Дону, откуда частично направились колонной в направлении Москвы.

В своём видеообращении утром того же дня президент страны Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа. Во второй половине дня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным переговорил с Пригожиным, и силы ЧВК прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня сообщил, что российские спецслужбы заняты выяснением возможного участия западных разведок в попытке мятежа. Он также отметил, что многие иностранные коллеги выразили солидарность с Москвой по поводу случившегося, и что никто из них не сомневался в правовом разрешении ситуации и невозможности подорвать единство России изнутри. Лавров также допустил, что в США надеялись на успех мятежников в России, так как американская разведка якобы знала об их подготовке заранее, но не стала сообщать об этом Москве, чтобы не быть обвинённой в соучастии.