Брюссель, 26 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Главы МИД стран, входящих в Евросоюз, в ходе заседания Совета ЕС не смогли согласовать поставку Киеву нового транша оружия на сумму €500 млн из Европейского фонда мира (EPF). Об этом 26 июня сообщил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что в ЕС, оценивая события, происходящие в России, решили удвоить поставки вооружений для ВСУ.

Евросоюз создал EPF в 2021 году для финансирования военных операций, направленных на обеспечение «безопасности». Изначально планировалось, что его объём до 2027 года составит €5,7 млрд, но эти средства быстро закончились.

В декабре 2022 года главы МИД стран ЕС одобрили увеличение фонда на €2 млрд, а 26 июня 2023 года — на €3,5 млрд. Раз в несколько месяцев из EPF выделяют по €500 млн на поставки вооружений Украине.