Москва, 26 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В Москве скончался 14-летний подросток, которого приятель облил бензином и поджёг на детской площадке, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Получивший ожоги на детской площадке на Чечерском проезде мальчик умер», — приводит сообщение телеканал.

Ранее ребёнок был госпитализирован с ожогами 99% тела. Врачи боролись за его жизнь больше 20 дней.

5 июня следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью). Подозреваемого — 15-летнего школьника — доставили в подразделение столичного СК на допрос. По данным следствия, подросток, находясь на детской площадке, расположенной в Чечёрском проезде, облил легковоспламеняющейся жидкостью другого ребёнка, после чего поджёг его. Пострадавший получил тяжёлые ожоги.

Подозреваемого суд арестовал до 5 августа 2023 года.