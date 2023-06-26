Москва, 26 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. В странах Европы достаточно большое количество людей на себе ощущают негативные последствия антироссийских санкций и, как следствие, выражают недовольство конфронтацией коллективного Запада и России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июня заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. По его мнению, симптомом этого положения дел стало и появление петиции на сайте британского парламента, авторы которой призывали провести в Соединенном Королевстве референдум по вопросу антироссийских санкций.

Сергей Корсун ИА Регнум

Петиция, считает эксперт, представляет собой один из сигналов того, что достаточно большое количество людей лично на себе ощущают те последствия, которые принесла конфронтация коллективного Запада и Российской Федерации. И, конечно, многие хотели бы исправить эту ситуацию.

Более того, если проводить социологические исследования, то, как полагает эксперт, можно увидеть ещё более показательную картину. В частности, он сослался на мониторинговое исследование Eurobarometer, эксперты которого изучают ситуацию во всех странах Европейского союза. Оно рельефно показывает, что в целом ряде государств ЕС наблюдается очень сильное недовольство политикой, которую проводят их правительства в отношении Украины. Это касается и антироссийских санкций. К числу таких государств относятся Словакия, Болгария, Греция, Кипр.

Как полагает Денисов, если в Европе динамика будет свидетельствовать об ухудшении качества жизни населения, то параллельно с этим продолжит увеличиваться и количество тех, кто окажется готов подписать петиции вроде той, что разместилась на сайте британского парламента.

Однако вместе с этим он призвал не переоценивать влияние общественного недовольства на конкретные шаги, предпринимаемые властями европейских стран.

«Например, мы уже привыкли к тому, что за неделю появляется три-четыре новости из Венгрии с критикой ЕС, Украины и санкционной политики. Но давайте вспомним, сколько пакетов этих санкций Будапешт, имея такую возможность, заблокировал? Ни одного!» — констатировал Денисов.

Подобное положение, по мнению эксперта, объясняется тем, что целая группа европейских государств не являются суверенными. А некоторые из них стали откровенными марионетками США, например ряд прибалтийских стран.

«Кроме того, есть несколько ключевых центров принятия решений. И в необходимый момент, например когда идёт голосование по санкционным пакетам, на государства оказывается колоссальное давление, и те соглашаются на всё, что от них требуют», — подытожил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что петиция, размещённая на сайте британского парламента, уже собрала 10 тысяч подписей. Теперь её будет обязано рассмотреть правительство. Если будет собрано 100 тысяч подписей, то документ будет рассматриваться в парламенте.

По мнению авторов петиции, решения о санкциях против России и оказании военной и иной помощи Украине на огромные суммы правительство Британии принимало, не советуясь с гражданами, которые сейчас пожинают плоды такой политики в виде роста цен на энергоносители, стоимости жизни, инфляции, безработицы и прочего.