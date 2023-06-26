Москва, 26 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о групповом ударе российских войск по артиллерийским складам ВСУ, на которых хранилось поступившее западное вооружение. Об этом на брифинге 26 июня сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены, а цели удара достигнуты.

Ранее ИА Регнум сообщало о поражении российскими войсками склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении. Представитель Минобороны заявил, что удар произошёл в районе населённого пункта Казацкое, а принадлежал склад 126-й бригаде территориальной обороны Украины. Помимо боеприпасов, на херсонском направлении Вооружённые силы России также ликвидировали три украинских автомобиля и две гаубицы «Мста-Б». ВСУ потеряли в течение суток до 35 военнослужащих.

Также российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Огурцово в Харьковской области. Как сообщил Конашенков, кроме того, российская сторона ликвидировала склады ВСУ в районе Кушугума в Запорожской и Херсонской областях.