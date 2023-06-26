Люксембург, 26 июня, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит больше украинских военных вместо заявленных 30 тыс. Об этом он сказал 26 июня на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

«Конечно, мы расширим подготовку», — заявил Боррель.

При этом он указал, что ЕС продолжит взаимодействие с ВСУ и по окончании боевых действий на Украине.

Ранее ИА Регнум приводило слова Борреля, спрогнозировавшего подготовку к концу марта 2023 года 11 тыс. военных ВСУ миссией Евросоюза. Как он заявил на пресс-конференции в Стокгольме, к концу года этот показатель достигнет 30 тыс. человек. Он отметил, что Евросоюз также обучит танковые экипажи, которые НАТО планирует доставить на Украину, и кроме того, профинансирует 1 млн евро на закупку боеприпасов калибра 155 мм.

Вместе с тем во Франции позднее раскрыли «неудобные» подробности подготовки украинских военных. Как сообщил французский инструктор, на подготовку привозили украинских военных разного возраста, но их дисциплина оказалась одинаково плохой, что проявлялось во время учебных заданий. По его словам, все украинские военные «бросались вперёд, как стадо», и громко кричали.