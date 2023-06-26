Рио-де-Жанейро, Украина, 26 июня, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Источник в администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявил, что страна наряду с ещё несколькими развивающимися государствами не поддерживает «мирную формулу» главы Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Развивающиеся страны, в том числе Бразилия, не поддержали украинскую «формулу мира», — процитировал ТАСС слова источника в окружении специального помощника да Силвы по международным вопросам Селсу Аморима.

Помимо этого, он также указал, что по итогам встречи по Украине в Копенгагене Бразилия призвала включить Россию в дальнейшие переговорные встречи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский призвал провести мирный саммит по Украине без России, чтобы продвинуть собственный «мирный план». Сделал он это в преддверии саммита G7, страны-участницы которого должны были обсудить предложенную им инициативу. «План» Зеленского состоит из десяти пунктов, которые, по его задумке, должны урегулировать украинский кризис.

Так, ещё 15 ноября 2022 года глава Киева во время саммита G20 озвучил свою формулу для установления мира: она включила в себя ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, восстановление границ Украины в рамках Советского Союза, вывод российских войск и несколько других пунктов.

Между тем Россия много раз говорила о готовности к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что возобновление переговоров с Украиной зависит от готовности Киева и его западных кураторов. В Кремле подчёркивали, что ситуация на Украине может прийти к миру только с учётом новых геополитических реалий. В свою очередь, Зеленский законодательно обозначил невозможность переговоров с президентом Путиным, о чём он перед этим заявлял на одном из своих выступлений.