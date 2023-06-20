Вашингтон, 26 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Лидеры стран Североатлантического альянса втайне признают, что военные планы США против России привели к катастрофе. Об этом заявил американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты от партии «Зелёных» Аджаму Барака.

Zuma/TASS

В публикации в Twitter он отметил, что глава Белого дома Джо Байден заблуждается или лжёт, когда говорит о том, что НАТО более сплочено, чем когда-либо прежде в истории.

«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — указал правозащитник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее издание The New York Times заявило, что Конгресс США может расколоться из-за вопроса поддержки Украины. По данным газеты, двухпартийный консенсус начал ослабевать после украинского контрнаступления. Отмечается, что сложившаяся ситуация усложнила продвижение темы новых пакетов помощи Киеву.

Как отметил автор статьи, американские демократы также скептически настроены в отношении помощи Украине. Они полагают, что снабжение Украины обязано идти параллельно с повышением невоенных расходов в стране и без вреда всем остальным социальным отраслям жизни общества.

Кроме того, с приближением выборов украинский вопрос превращается в камень преткновения внутри США. Всё больше кандидатов в президенты начинают высказываться о своём видении конфликта на Украине. При этом мировоззренческий разлом во внешней политике наблюдается даже не между двумя партиями — Республиканской и Демократической, а внутри каждой из них.

Американский экономист, политический и экономический обозреватель, бывший сотрудник администрации экс-президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что нынешнее руководства Америки приближает мир к ядерной войне — безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу.