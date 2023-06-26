Ставрополь, 26 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса Ставропольского края запустили новый вид займа. Такую меру поддержки могут получить производства, обеспечивающие нужды участников спецоперации, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

«Победа 26» В Ставропольском крае запустили новую меру поддержки предприятий

Заём называется «V поддержку». Он доступен наряду с уже существующими мерами поддержки промышленности и бизнесу. Кредит выдается под 5% годовых. Малые и средние предприятия могут взять до 5 млн рублей, а самозанятые — до 500 тыс. рублей.

На сегодняшний день на Ставрополье работает несколько десятков предприятий, выпускающих обмундирование для бойцов и комплектующие для военной техники. «Но есть ещё предприятия, которые поставляют продовольствие в зону СВО, лекарства, они тоже могут обращаться. И самозанятых рады будем видеть получателями новой меры поддержки», — цитирует губернатора края Владимира Владимирова издание «Победа 26».

Меры поддержки доступны для ветеранов СВО и членов их семей, которые хотят открыть свое дело. Для предприятий ОПК доступны субсидии при трудоустройстве некоторых категорий граждан.