Москва, 26 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 24 июня, предложил российскому лидеру Владимиру Путину попытаться помочь в разрешении кризиса с ЧВК «Вагнер» мирным путём. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Министр напомнил о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что усилия Лукашенко были высшей целью избежания кровопролития. Он отметил, что белорусский лидер знаком с Пригожиным около 20 лет и это было его личное инициативное предложение, которое он согласовал с Владимиром Путиным.

«Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен», — сказал Лавров в интервью RT.

Утром 24 июня ЧВК «Вагнер» вошла в Ростов-на-Дону, глава компании Евгений Пригожин заявил о намерении дойти до Москвы ради встречи с главами Минобороны и Генштаба. Власти России назвали его действия попыткой мятежа и призвали к деэскалации. Главы регионов поддержали президента и высказались за консолидацию общества.

Вечером того же дня пресс-служба Лукашенко сообщила, что после переговоров с Пригожиным удалось договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Песков сообщил о планах прекращения уголовного дела в отношении предпринимателя.

По данным западных СМИ, американская сторона была в курсе подготовки ЧВК к мятежу, но не предупредила власти России. При этом, отметил Лавров, посол США в Москве Линн Трейси просигнализировала российской стороне, что Вашингтон якобы не имеет отношения к происходящему. Также посольство выразило надежду, что ситуация не повлияет на сохранность ядерного оружия РФ.

Президент Путин после отхода ЧВК в полевые лагеря снова провёл переговоры с Лукашенко и поблагодарил его за усилия по деэскалации.