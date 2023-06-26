Ставрополь, 26 июня, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Представители четырех ведущих компаний из Египта побывали на Ставрополье. Зарубежные партнеры оценили местные товары агропромышленного комплекса, минеральную воду, а также посетили Пятигорский молочный комбинат и завод по производству фасовочного оборудования, сообщили в краевом минэкономразвития.

«Победа 26» Предприниматели из Египта посетили Ставрополье с бизнес-миссией

Визит иностранных компаний организовал Центр поддержки экспорта, работающий на площадке краевого центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует минэкономразвития региона.

«По поручению губернатора Владимира Владимирова мы активно наращиваем сотрудничество с представителями североафриканских государств как наиболее перспективных партнёров», — цитирует министра экономразвития края Дениса Полюбина издание «Победа 26».

Предприниматели из Египта провели на Ставрополье несколько дней, за которые успели посетить многие ведущие местные производства. В первую очередь гости побывали на международной выставке «PRO ЯБЛОКО — 2023» и на лучших плодоводческих предприятиях Ставрополья, где оценили высокую экологичность местных продуктов. Кроме того, предприниматели проявили интерес к минеральной воде: они познакомились с источниками и предприятиями по розливу — «Нарзан» и «Рокадовский», с процессами производства и провели переговоры по организации поставок в республику.

Также делегация посетила завод, занимающийся производством фасовочного оборудования, и провела переговоры по дальнейшему сотрудничеству. Помимо этого, бизнесмены побывали на Пятигорском молочном комбинате, где продегустировали его продукцию.