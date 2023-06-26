Вильнюс, 26 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Власти Германии не собираются передавать украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом 26 июня заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в ходе своего визита в Вильнюс. Пресс-конференцию с его участием транслировала пресс-служба НАТО.

IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус

«Касательно оружия дальнего действия я могу ещё раз очень ясно сказать, что мы, как и прежде, придерживаемся сдержанной позиции, так же, как и наши американские партнёры», — сказал он.

Писториус уточнил, что до настоящего времени Берлин не изменил позицию в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написала, что Киев запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные достичь Москвы. По данным источника, власти ФРГ тогда высказали опасения в том, что украинская сторона может применить это оружие для атак по территории России, что приведёт к неконтролируемой эскалации.