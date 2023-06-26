Александрия, Египет, 26 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места обрушения 13-этажного дома в Александрии в Египте. Видео и фотографии, в частности, опубликовали Ahram Online, Daily Mail и AlJazeera.

Кадр из видео

На кадрах видно, что здание обрушилось не полностью, а только один из блоков. Спасатели уже приступили к разбору завалов, под которыми могут находиться люди.

Как заявил губернатор штата Александрия Мухаммад аль-Шариф, здание было построено в 1970-х годах. По его словам, его планировали снести несколько месяцев назад. В доме проживают в основном отдыхающие, а постоянных жильцов нет.

Губернатор подтвердил, что началось расследование, в ходе которого установят точную причину обрушения здания.

Замминистра здравоохранения Египта Амира Тахио сообщила, что в больницу доставили четверых пострадавших. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815784" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Появились кадры с места обрушения 13-этажного дома в Египте

Как сообщало ИА Регнум, 13-этажный дом обрушился в египетском городе Александрии 26 июня. Инцидент произошёл в Сиди-Бишре, в районе Аль-Монтаза, на востоке города на улице Халил Хамада.

На место ЧП прибыли службы безопасности, силы гражданской защиты и машины скорой помощи, а также губернатор Александрии, генерал-майор Мухаммад аль-Шариф. По его словам, в результате ЧП пострадали шесть человек, один человек погиб.

Также в завалах произошёл пожар, но его удалось оперативно потушить.