Москва, 26 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Освещение западными СМИ провалившегося в России мятежа свидетельствует о том, что там ожидали кровавых последствий и выдавали желаемое за действительное. Об этом 26 июня заявил в интервью RT глава МИД Сергей Лавров.

Эрик Романенко/ТАСС Танк у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Он подчеркнул, что ознакомился с публикациями в зарубежной прессе, освещавшей то, как предприниматель Евгений Пригожин поднял ЧВК «Вагнер» для проведения мятежа.

«Наверное, желаемое за действительное, есть такой способ передавать то, что охватило наших западных коллег вчера и вечером в субботу <…> было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым», — сказал Лавров.

Министр указал на сообщение CNN, что американская разведка знала о подготовке мятежа в России, но не стала об этом сообщать Москве. Это свидетельствует о том, что в США надеялись на успех мятежников.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня боевая колонна «Вагнера» во главе с Пригожиным вошла в Ростов-на-Дону. Другая колонна отправилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал происходящее мятежом, который пытаются совершить в сложное для страны время.

Белорусский президент Александр Лукашенко, с согласия российского лидера, провёл переговоры с Пригожиным и добился остановки движения формирований «Вагнера» на Москву и деэскалации ситуации.