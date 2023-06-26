Санкт-Петербург, 26 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку сообщений о госпитализации учеников гимназии № 92 Выборгского района с симптомами отравления после выпускного в одном из ресторанов города. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Артем Кулекин/РИА Новости

«Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку информации о госпитализации в медицинское учреждение учеников гимназии № 92 Выборгского района г. Санкт-Петербурга с признаками возможного отравления после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что в проверке примут участие специалисты городского управления Роспотребнадзора и сотрудники МЧС. Также прокуратура даст оценку обстоятельств инцидента, а Роспотребнадзор возьмёт пробы пищевой продукции.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня в Екатеринбурге госпитализировали с симптомами кишечной инфекции 36 курсантов Уральского юридического института. Екатеринбургская прокуратура организовала проверку по этому факту.

Позднее депутаты «Единой России» обратились в Генпрокуратуру России с просьбой провести массовую проверку предприятий и нестационарных точек быстрого общественного питания на фоне массовых сообщений об отравлениях в них. По мнению депутатов, в летний период риск роста таких случаев среди потребителей фастфуда высок, а также сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, что мешает регулярному контролю.