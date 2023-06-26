Москва, 26 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 26 июня кадры боевого вылета экипажа Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции.

РИА Новости Ударный вертолёт Ка-52

В ролике показан взлёт вертолёта с аэродрома базирования и работа по заданным заранее целям. Запущенная ракета достигла цели — бронетехники украинских войск. Видео опубликовал Telegram-канал ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815781" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опубликованы кадры уничтожения экипажем Ка-52 бронетехники ВСУ

Ранее ИА Регнум сообщало, что другой российский Ка-52 лишился хвоста в ходе боя с ВСУ, но смог долететь до базы. Предположительно, украинские военные обстреляли его из зенитного комплекса. Основные винты вертолёта находятся выше кабины, поэтому полученные повреждения существенно не повлияли на его возможности. «Аллигатор» продолжил полёт и вернулся на аэродром.

Ка-52 — российский ударный вертолёт-разведчик, созданный для поражения техники, живой силы и воздушных целей. Стал развитием Ка-50 «Чёрная акула», до прекращения производства которого в 2009 году предусматривался как командирская машина армейской авиации, способная в том числе координировать группы боевых вертолётов. В первые месяцы начала спецоперации на Украине использовался в качестве основного ударного вертолёта и совершал боевые вылеты на предельно малых высотах.