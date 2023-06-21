Москва, 26 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Звезда TikTok Арина Шальнова рассказала о трагедии, произошедшей в её семье ― скончалась двухлетняя дочь блогера, которая ранее получила серьёзные травмы при падении с пятого этажа. Об этом 20-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из видео Блогер Арина Шальнова

Девочка выпала из окна в конце мая и скончалась в свой день рождения 10 июня. Но Шальнова сообщила об этом только сейчас.

«У неё был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отёк мозга. Она лежала в коме, у нее была остановка сердца, ее откачивали», ― написала Шальнова.

Врачи пытались спасти девочку, однако усилия медиков оказались безрезультатными. Пострадавшая скончалась.

Блогер написала, что будет себя всегда винить в смерти дочери. Она попросила своих подписчиков не устраивать лишние расспросы, подчеркнув, что ей тяжело говорить о случившемся.

«Несмотря на то, что мне говорят обратное, что это просто несчастный случай, я буду винить себя всю жизнь», — призналась Шальнова.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня мальчик трёх лет получил травмы при падении из окна многоквартирного дома в микрорайоне Рыбачьем города Вилючинска на Камчатке. Ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома.

Ранее трёхлетний мальчик выпал из окна балкона с высоты седьмого этажа на юге Москвы. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Известно, что мальчик во время инцидента находился в квартире с няней.