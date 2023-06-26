Вильнюс, 26 июня, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг перепутал Россию с Германией, говоря о попытке военного мятежа с участием ЧВК «Вагнер». Он заявил об этом на пресс-конференции в Литве, которую транслировала пресс-служба блока.

Иван Шилов ИА Регнум Йенс Столтенберг

«Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии», — сказал он в ответ на вопрос о том, что он думает о последствиях попытки вооружённого мятежа в России.

Заявление Столтенберга стало причиной недоумения и веселья в зале, а часть участников пресс-конференции начала в шутку ему возражать, говоря, что Германия сейчас достаточно стабильное государство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Столтенберг заявил, что НАТО следит за происходящими в России событиями, но считает их внутренним делом этой страны. Также он вновь заявил о важности поддержки альянсом властей Украины.

При этом после попытки мятежа в России разведка США заявила, что неоднократно предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер», которое могло привести к мятежу, считая почвой для конфликта заявления о нехватке боеприпасов в зоне СВО. Отмечалось, что власти Соединённых Штатов не стали публиковать информацию и не сообщили о ней российской стороне.