Москва, 26 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Американская разведка, ранее сообщившая о том, что она заранее знала о готовящейся попытке вооружённого мятежа в России, видимо, надеялась на то, что такая попытка окажется удачной. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военная техника ЧВК «Вагнер»

«Ну, во-первых, они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже. Но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся», — сказал глава МИД, комментируя соответствующие сообщения западных СМИ.

Лавров отметил, что на такие же выводы наталкивает сообщение CNN со ссылкой на аналитиков из разведки США о том, что попытка вооружённого мятежа главы ЧВК «Вагнер» окажется «намного более кровавой, чем это было на самом деле».

«Вы знаете, конечно, об этих ожиданиях — вот именно такого толка, такого свойства, об ожиданиях развала Российского государства, совершенно откровенно, по Фрейду, уже совсем без всяких тонкостей, говорили представители украинского режима, включая и Зеленского, и его подручных», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне попытки вооружённого мятежа явно увидел шанс на то, чтобы реализовать угрозу о «стратегическом поражении» России от Украины. Глава МИД напомнил, что при этом французский президент отмечал, что власти Франции следят за событиями в России «с осторожностью».

Бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным в ночь на 24 июня на военной технике прибыли в Ростов-на-Дону, после чего часть сил направилась колонной в направлении Москвы.

Утром в субботу президент России Владимир Путин заявил о попытке совершения вооружённого мятежа в стране. После этого он созвонился с рядом коллег, включая белорусского лидера Александра Лукашенко.

Белорусский президент по согласованию с Путиным провёл переговоры с Пригожиным, в результате чего удалось достичь урегулирования ситуации.