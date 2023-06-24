Москва, 26 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Ситуация с попыткой вооружённого мятежа не отразится на отношениях России с партнёрами. Такое мнение 26 июня в интервью RT высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

По его словам, сложностей не будет.

«С партнёрами и друзьями — нет. Со всеми остальными — мне абсолютно всё равно, если честно», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров добавил, что отношений Москвы с Западом разрушил последний, поэтому нет никакой разницы в том, что будет одним эпизодом больше или меньше.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что, когда и если на Западе придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к российской стороне с какими-то предложениями касательно восстановления отношений в той или иной форме, тогда Москва посмотрит, о чём они будут просить.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

Президент утром 24 июня выступил с обращением, в котором назвал происходящее попыткой мятежа. Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, что позволило достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований в России и дальнейших шагах по деэскалации.

Как заявил Лавров, многие из зарубежных коллег Путина выразили солидарность с властями страны на фоне попытки мятежа 24 июня, но просили не говорить об этом публично. Они также выразили уверенность в правовом разрешении ситуации.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером заявил, что Тегеран полностью поддерживает действия Москвы в ситуации с попыткой военного мятежа. Также поддержку действий российского руководства в этой ситуации выразил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Президент Путин ранее заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.