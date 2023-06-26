Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть из России
Путин продлил до конца года срок действия ответных мер на потолок цен на нефть из России
Москва, 26 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца текущего года ответных мер на введение коллективным Западом потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ 26 июня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.
При этом документ вступил в силу 1 февраля 2023 года и продолжал действовать до 1 июля 2023 года.
Как сообщало ИА Регнум, 25 июня представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал Индию присоединиться к потолку цен на нефть из России. По его словам, американский президент Джо Байден по итогам встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди убедился в том, что Нью-Дели может снизить объемы закупки российской нефти.
В свою очередь, президент России 16 июня заявил, что все нерыночные ограничения вредны для всей мировой торговли и потому наносят ущерб и тем, кто их инициирует. Он указал, что в рамках ОПЕК+ Москва принимает совместные решения, которые минимизируют для мира последствия, возможные при принятии политически мотивированных решений.