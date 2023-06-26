Москва, 26 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца текущего года ответных мер на введение коллективным Западом потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Документ 26 июня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Максим Богодвид/РИА Новости

Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен.

При этом документ вступил в силу 1 февраля 2023 года и продолжал действовать до 1 июля 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал Индию присоединиться к потолку цен на нефть из России. По его словам, американский президент Джо Байден по итогам встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди убедился в том, что Нью-Дели может снизить объемы закупки российской нефти.

В свою очередь, президент России 16 июня заявил, что все нерыночные ограничения вредны для всей мировой торговли и потому наносят ущерб и тем, кто их инициирует. Он указал, что в рамках ОПЕК+ Москва принимает совместные решения, которые минимизируют для мира последствия, возможные при принятии политически мотивированных решений.