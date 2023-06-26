Москва, 26 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России явно увидел шанс для того, чтобы реализовать угрозу о её стратегическом поражении. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Эрик Романенко/ТАСС Военная техника на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону

Как напомнил глава МИД, французский лидер на фоне происходящего в России заявил, что Париж следит за этой быстро развивающейся ситуацией с осторожностью и видит в ней «раскол, хрупкость режима и армии».

«Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру, повторяемую натовскими руководителями, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил президенту России Владимиру Путину мирным путём урегулировать ситуацию с попыткой военного мятежа. Как указал глава МИД, при продолжении движения мятежников в направлении Москвы кровопролитие стало бы неизбежным.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» вместе с основателем Евгением Пригожиным покинула свои полевые лагеря и вошла на боевой технике в Ростов-на-Дону. После этого вооружённое формирование выдвинулось в направлении российской столицы.

Утром 24 июня Путин выступил с обращением к народу, в котором назвал действия ЧВК вооружённым мятежом. Также российский лидер созвонился с рядом коллег. Затем президент Белоруссии по согласованию с российским лидером начал переговоры с Пригожиным, в результате чего движение военной колонны «Вагнера» остановилось и удалось достичь соглашения о деэскалации.

Позднее стало известно, что о подготовке мятежа узнала американская разведка, сообщила об этом властям, в том числе Конгрессу, но в Вашингтоне решили не публиковать сведения и не предупредили об угрозе госпереворота Москву.