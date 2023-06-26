Москва, 26 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Венгрия остаётся голосом разума в Евросоюзе, а смелое высказывание главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Европа близка к катастрофе из-за военного психоза, напоминает об очевидных проблемах для стран ЕС. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Илья Питалев/РИА Новости Петер Сийярто

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях написал, что Европа «во всех смыслах» близка к катастрофе из-за военного психоза. Он отметил, что сейчас ещё можно было бы спасти много тысяч жизней, «но для этого надо вырваться из военного психоза». Сийярто поделился, что больше не питает иллюзий о кардинальных изменениях на совете глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

По мнению Офицерова-Бельского, данную позицию венгерского МИД можно трактовать и как выступление в своих национальных интересах, и как голос разума в Евросоюзе. Однако Венгрию как граничащую с Украиной страну беспокоят очевидные проблемы и последствия.

«Это пограничная с Украиной страна, и, в отличие от Франции и Германии, её могут точно коснуться проблемы, идущие от соседей. Например, вместе с беженцами границу пересекает оружие. К тому же венгры бросают собственную землю, на которой жили уже более тысячи лет, и уезжают дальше. Этнические венгры поднимали вопрос, почему их призывают воевать на стороне Украины, участвовать в боях, которые равносильны смерти. Для них это было сродни геноциду», — рассказал Офицеров-Бельский.

Как отметил эксперт, украинский конфликт в целом, а также санкции против России пагубно отражаются на всех европейских странах. Однако, если определённые государства Европы имеют хотя бы ряд преимуществ по наличию газового терминала на своей территории, то Венгрия страдает больше остальных.

«Если у некоторых стран есть выход к морю и газовые терминалы, то у венгров этого нет. Они понимают, что проблемы, вызванные конфликтом, по ним будут больше ударять, чем по Польше, например. Поэтому венгры не молчат, а открыто выступают за урегулирование ситуации», — поделился Офицеров-Бельский.

В свою очередь руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров указал на то, что Будапешт с самого начала конфликта на Украине занимал взвешенную позицию.

«Если бы не обязательства перед ЕС, то и не увидели бы совсем венгерского участия в этой истории. Будапешт никто не слышит, так как другие страны больше зависимы от Запада. А Венгрия имеет энергетическую зависимость от России. Поэтому она не хочет разрывать выгодные отношения по энергоносителям и всегда старается восстановить своих партнёров», — отметил Шатров.

Однако, по словам политолога, эта позиция ни на что не влияет, так как на Венгрия не способна оказать воздействие на своих партнёров.

«Никто не собирается заклеивать Венгрии рот в ЕС, потому что это лишь слова, за ними ничего», — добавил политолог.

При этом оба эксперта отметили, что Венгрия не боится озвучивать истинные мысли в отношении конфликта на Украине и демонстрирует смелость, которая стала редким явлением в Европе. Также Офицеров-Бельский не исключил, что часть западных политиков может разделять взгляды Будапешта, но говорить об этом вслух пока решается лишь венгерское правительство, на что и сетует Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Венгрии неоднократно выступало на нейтральной стороне по конфликту на Украине и подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров. 2 июня премьер-министр Венгрии заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», и призвал его предотвратить.