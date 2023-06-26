Москва, 26 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Опубликовано первое видео тренировки фигуриста Романа Костомарова из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре.

Кадр из видео

На кадрах Костомаров в майке, шортах и шапке усиленно крутит педали. Видно, что ниже колен у него — протезы. В конце видео фигурист подмигивает в камеру.

Как сообщил Telegram-канал «112», на настоящий момент Костомарова не планируют выписывать из больницы и ожидают стабилизации его эмоционального состояния. Также в процессе создания находятся современные и индивидуальные протезы для него вместо временных, установленных сейчас. Как сообщил канал, к спортсмену приезжали для консультаций по протезам медики из Германии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомарова госпитализировали в реанимацию в Коммунарке с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии. Долгое время спортсмен дышал с помощью аппарата для искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. 20 февраля у фигуриста начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы. В марте врачи остановили распространение некроза.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815762" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опубликовано первое видео Костомарова из больницы

В мае спортсмен впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками и опубликовал фото из больницы. На нём он в чёрной одежде с надписью «Без комментариев». В посте он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и заверил, что справится со всеми трудностями. Спустя месяц олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Костомаров тренируется каждый день по два раза.