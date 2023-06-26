Москва, 26 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Закон, разрешающий судимым заключать контракты с Минобороны, который на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин, также лишил этой возможности частные военные компании (ЧВК). Об этом 26 июня сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Сейчас у нас закон другой, процедура другая, контракты заключаются только с Министерством обороны, процедура полная, прописано взаимодействие», — сказал депутат.

Крашенинников подчеркнул, что ранее ЧВК могли брать к себе тех, кому вынесли приговор. Теперь эту функцию передали российской армии.

Напомним, Путин 24 июня подписал закон, который даёт право осужденным проходить воинскую службу по контракту. Документ распространяется на лиц, которые совершили нетяжкие преступления, призванным по мобилизации или в военное время. Они могут таким образом добиться досрочного освобождения.

Закон имеет обратную силу, заключать контракты с Минобороны могут в том числе те, кого осудили до принятия новой нормы. Для этого нужно лично обратиться в орган исполнения наказания. Также подобные обращения может направлять командование войсковых частей.