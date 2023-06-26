Москва, 26 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. За последние сутки российскими войсками на донецком направлении было уничтожено до 195 военных украинской армии. Об этом 26 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

Как указал военный, на донецком направлении группировка российких войск «Юг» грамотными и мужественными действиями отразила две попытки атак со стороны ВСУ.

«В ходе боёв потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков заявил, что в этот момент украинские войска пытаются вести наступление на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Он уточнил, что группировка войск «Восток» в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении успешно пресекла четыре попытки наступления ВСУ.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России смогли улучшить свои позиции на авдеевском направлении, в результате чего на нём появились определённые перспективы. Он уточнил, что российская армия настроена как можно быстрее освободить Авдеевку для уменьшения интенсивности украинских обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.