Москва, 26 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Российские войска за последние сутки на краснолиманском направлении уничтожили свыше 90 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС РСЗО «Град»

Он уточнил, что по живой силе и военной технике украинской армии удары нанесли артиллерия, авиация, а также огонь вёлся из тяжёлых огнемётных систем. В результате Вооружённые силы России поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского Луганской Народной Республики, Терны и Торского Донецкой Народной Республики.

Также, добавил представитель Минобороны, в районе Кузьмино ЛНР российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» и гаубицу Д-30.

В то же время на купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки Харьковской области и Артёмовка в ЛНР.

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», ― заявил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 25 июня, российские бомбардировщики Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта киевских военных в Новоегоровке (ЛНР), Тернах и Серебрянке (ДНР). Кроме того, системами «Солнцепёк» поражены два опорных пункта украинских военных и район сосредоточения живой силы в районе Червоной Дибровы (ЛНР).

На краснолиманском направлении артиллерия уничтожила боевую бронированную машину, две боевые машины пехоты и три пикапа.

В тот же день ВСУ продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны Конашенков, потери украинской армии на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки превысили 170 военнослужащих. На донецком направлении Украина потеряла до 430 военных, на краснолиманском — до 130 украинских солдат.