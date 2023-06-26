Москва, 26 июня, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В полицию поступило сообщение от представителя председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Нины Останиной. Мужчина заявил, что грузотакси с мебелью парламентария пропало после погрузки, сообщил источник ИА Регнум.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

«В полицию поступило сообщение от Никиты Габова, который является советником Нины Александровны. Мужчина сообщил, что 24 июня заказал грузотакси. 25 июня в автомобиль «Газель» была погружена мебель, которая спустя несколько часов пропала. Мебель так и не выгрузили по нужному адресу, а водитель перестал отвечать на сообщения. Сумма материального ущерба устанавливается», — рассказал собеседник.

По данному факту полиция проводит проверку. У правоохранителей есть данные автомобильных номеров грузотакси и телефон водителя, но последний на связь так и не вышел.

Нина Александровна Останина с 12 октября 2021 года занимает должность председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. В ноябре 2022 года она призвала запретить коммерческие услуги по суррогатному материнству. В декабре Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете суррогатного материнства в интересах иностранных граждан.

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