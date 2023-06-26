ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении
Херсон, 26 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы ударили по складу боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины на херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населённого пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны», — заявил он.
В результате боевых действий на херсонском направлении ВСУ потеряли в течение суток до 35 военных, три автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении российскими войсками складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, в том числе иностранными, поставленными на Украину из-за границы. Представитель Минобороны уточнил, что групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли в ночь на 26 июня. Конашенков подчеркнул, что поставленные цели были достигнуты.