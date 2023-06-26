Херсон, 26 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы ударили по складу боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины на херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны», — заявил он.

В результате боевых действий на херсонском направлении ВСУ потеряли в течение суток до 35 военных, три автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815756" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении российскими войсками складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, в том числе иностранными, поставленными на Украину из-за границы. Представитель Минобороны уточнил, что групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли в ночь на 26 июня. Конашенков подчеркнул, что поставленные цели были достигнуты.