ДНР, 26 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Отдельный памятник бойцам ЧВК «Вагнер» в центре Артёмовска установлен не будет, вместо него там появится мемориал всем участникам СВО. Как сообщили ИА Регнум в министерстве культуры ДНР, ранее ведомство уже опровергало данные об объявлении конкурса на лучший эскиз «вагнеровского» памятника.

Известия/Алексей Рамм

При этом сотрудники минкультуры затруднились указать, где и когда именно было сделано опровержение: на сайте министерства и в Telegram-канале его главы такой информации нет.

Как известно, 30 мая и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил Донецкому агентству новостей, что памятник планируется установить, поскольку бойцы «Вагнера» героически освобождали Артёмовск.

Он добавил, что минкультуры намерено объявить конкурс на лучший эскиз мемориала после ревизии объектов культуры в городе.

Кроме того, как ранее сообщало ИА Регнум 30 мая указом врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина также была учреждена медаль «За взятие Артёмовска» с вариантом реверса для ЧВК «Вагнер», где изображен нотный стан. 20 июня Пушилин провёл первые вручения государственной награды ДНР, которую получили бойцы ЧВК, а также «артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день заявил, что ему неизвестно, чтобы в России принимались решения об учреждении новых орденов и медалей для российских военнослужащих, например за взятие Артёмовска.