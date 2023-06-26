Москва, 26 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации поразили на территории Запорожской области пункт ремонта и восстановления военной техники ВСУ, сообщил 26 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум ВС России

«В районе населённого пункта Новояковлевка Запорожской области поражён пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что за сутки российская оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Удары российские военные также нанесли по живой силе и военной технике ВСУ в 104 районах в зоне СВО.

25 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал напряжённой, но контролируемой обстановку на передовой запорожского фронта. Российские военные выявили и уничтожили новый наблюдательный пост ВСУ.