Москва, 26 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В настоящее время украинские войска пытаются вести наступление на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях в зоне СВО. Об этом 26 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа снайпера ВС России в зоне СВО

«В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал он.

Военный уточнил, что на донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 195 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей и две американские САУ Paladin; а на краснолиманском — более 90 солдат, три боевые бронированные машины, пять пикапов, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Конашенков добавил, что в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Восточной» группировки войск отразили четыре попытки атаки ВСУ в Ровнополе в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские войска нанесли удары по складам с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, включая оружие иностранного производства. Военный отметил, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Он уточнил, что все назначенные цели были достигнуты.